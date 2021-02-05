Атырауский полицейский незаконно изымал паспорта граждан Узбекистана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Старшего оперуполномоченного в Атырауской области осудили к 5 годам лишения свободы за то, что он незаконно изымал паспорта граждан Узбекистана, чтобы получить деньги за возврат. Об этом сообщил следователь по особо важным делам Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«22 января 2021 года приговором суда №2 города Атырау старший оперуполномоченный управления криминальной полиции департамента полиции по Атырауской области капитан полиции Зулкашев Р. осужден к 5 годам лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и лишением звания капитан полиции», - сказал на онлайн-брифинге следователь по особо важным делам.

По словам Данияра Бигайдарова, он подозревался в превышении полномочии в целях извлечения выгоды, путем незаконного изьятия паспортов граждан Республики Узбекистан с целью получения денежных средств за возврат.