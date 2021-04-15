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    15:40, 15 Апрель 2021 | GMT +6

    Атырауский полицейский через балкон проник в квартиру ради спасения ребенка

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    АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В ночь с 13 на 14 апреля на пульт «102» городского УП поступил звонок от встревоженной женщины. Ее 7-летняя дочка случайно закрылась в квартире, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Мама ушла за продуктами, а когда уже пришла, не смогла открыть дверь квартиры. К тому же перед уходом женщина оставила газовую плиту включенной, так как на ней готовился ужин.

    – Я сразу же обратилась в службу ЧС, где мне ответили, что они не смогут зайти через балкон, так как в ночное время у них не имеется дополнительного оборудования. Выломать дверь нашей квартиры было невозможным. К счастью, мне помог сотрудник полиции. Он проник с балкона четвертого этажа на третий этаж и спас нас. Я даже не знаю, что было бы без полицейского. От имени своей семьи хочу поблагодарить старшего лейтенанта полиции, участкового инспектора по делам несовершеннолетних УП города Атырау Алибека Каиргалиева за бдительность и оперативность, – заявила мама спасенной девочки.



    Теги:
    МВД РК Атырауская область Видео Правоохранительные органы
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