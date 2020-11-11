Атырауский областной кардиоцентр расширился на 50 койко-мест

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В городе Атырау кардиологический центр расширился на 50 койко-мест. В церемонии открытия нового корпуса кардиологического центра принял участие аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Новый корпус позволит медикам оказывать населению региона медицинскую помощь на более качественном уровне. И это наша цель - снижение болезней системы кровообращения, которые являются основными причинами смертности», - сказал глава региона Махамбет Досмухамбетов.

Новый корпус трехэтажный. Здесь будут работать приемно-сортировочная и диагностическая зоны, клинико-лабораторная служба и администрация, специализированные отделения кардиохирургии и сосудистой хирургии, реанимационно-операционный блок и отделение интервенционной кардиологии с рентгенхирургической службой.

В новом корпусе установлена централизованная кислородная станция для бесперебойной выработки кислорода и подачи его по всему больничному корпусу.

Отметим, что Атырауский областной кардиоцентр является многофункциональным лечебным учреждением, которое оказывает специализированную высокотехнологичную медицинскую помощь населению не только Атырауской области, но и соседних областей. Основной профиль работы лечебного учреждения - кардиология и сердечно-сосудистая хирургия, интервенционная кардиоангиология и аритмология, а также многопрофильная хирургия.