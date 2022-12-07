Атырауский НПЗ завершил планово-предупредительный ремонт

7 Декабря 2022, 20:13

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - На Атырауском нефтеперерабатывающем заводе завершился планово-предупредительный ремонт на 32 технологических установках. Завод начинает выходить на максимальные объемы выпуска нефтепродуктов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ремонт установок осуществлялся поочередно, что позволило не останавливать производство нефтепродуктов. Стоит отметить, что практика поэтапного ремонта установок применена на отечественных НПЗ впервые. За период ремонта произведены: замена катализаторов, внутренняя инспекция, ревизия и освидетельствование реакторного, емкостного, колонного, теплообменного оборудования и трубопроводов, ремонт насосно-компрессорного оборудования, обследование и ревизия технологических печей, профилактические и ремонтные работы энергетического оборудования, контрольно-измерительных приборов и автоматики», - сообщает пресс-служба предприятия.

В период проведения текущего ремонта процесс пропарки аппаратов проводился в закрытой системе, без выбросов смеси паров и углеводородов в атмосферу, с преобразованием паровой смеси в жидкость и выводом в дренажную систему.

«Особое внимание уделено ремонтно-профилактическим работам на наиболее значимых технологических установках, оказывающих влияние на производственную программу АНПЗ — каталитического крекинга и каталитического риформинга. Установка каталитического крекинга позволяет увеличить объем производства светлых нефтепродуктов (автобензины, дизельное и реактивное топливо), перерабатывая темные нефтепродукты. При стабильной работе установки каталитического риформинга есть возможность ее эксплуатации как на топливном, так и на нефтехимическом режимах. При топливном режиме производится больше автобензинов, а при нефтехимическом — вырабатывается больше бензола и параксилола»,- говорится в сообщении.

В период проведения ремонта завод работал на 50-70% мощности с выпуском и отгрузкой целевой продукции. За октябрь-ноябрь переработано 581,4 тыс. тонн нефти. Cреднесуточная переработка составила 9531 тонн, что соответствует 57% от проектной мощности завода. При этом среднесуточное производство нефтепродуктов составило: автобензина– 1570 тонн, дизельного топлива – 2 100 тонн, реактивного топлива – 120, сжиженного газа – 155 тонн в сутки.

Ожидается, что проведенные ремонтные работы обеспечат дальнейшую безопасную, продолжительную и надежную эксплуатацию технологического, компрессорного и динамического оборудования, что приведет к снижению внеплановых остановок. Ремонтно-восстановительные мероприятия позволят достичь проектных показателей установок, повысить эффективность производства и значительно улучшить экологическую ситуацию на Атырауском НПЗ и в целом по региону.