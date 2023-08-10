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    16:22, 10 Август 2023 | GMT +6

    Атырауский НПЗ в поисках инвестора для строительства газотурбинной электростанции

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель правления АО «Самрук-Казына» Нурлан Жакупов и председатель правления АО НК «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев в ходе рабочей поездки в Атыраускую область посетили комплекс по производству полипропилена ТОО «KPI Inc.» и Атырауский нефтеперерабатывающий завод, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Руководство KPI ознакомило гостей с текущей деятельностью первого интегрированного комплекса по производству полипропилена, проектная мощность которого составляет 500 тыс. тонн продукции в год. Первая коммерческая партия продукции уже получена в ноябре 2022 года (на текущий момент произведено более 105 тыс. тонн полипропилена).

    Отметим, что аналогичные предприятия, использующие похожие технологии и имеющие схожие объемы производства, имеются только в 5 странах мира (Саудовская Аравия, США, Бельгия, Южная Корея и КНР). Ожидается, что появление газохимического комплекса такого масштаба в Казахстане даст толчок развитию производств изделий из полипропилена в таких отраслях как: строительство, медицина, автомобилестроение, пищевая промышленность, текстильная промышленность.

    В настоящее время комплекс по производству полипропилена находится на профилактическом остановочном ремонте.


    Как сообщил генеральный директор ТОО «KPI Inc.» Данияр Тиесов, это первая плановая остановка производства для профилактической диагностики, устранения дефектов с целью подготовки к проведению гарантийных испытаний для поэтапного выхода на 100% загрузку. Выход на технологический режим планируется в третьей декаде августа текущего года.

    В ходе посещения Атырауского НПЗ Н.Жакупов заслушал доклады об исполнении производственного плана за 7 месяцев 2023 года, а также о мерах по обеспечению независимого энергоисточника для завода, переходу на увеличенный межремонтный период и повышению операционной эффективности.

    Атырауский НПЗ производит все востребованные нефтепродукты (автобензины, авиатопливо, дизельное топливо и т.д.), включая нефтехимическую продукцию (бензол, параксилол).

    Предприятие в текущем году по итогам семи месяцев выполняет объем переработки по сырой нефти и производству основных видов нефтепродуктов в соответствии с согласованным индикативным планом.

    Так, за семь месяцев 2023 года предприятие переработало около 3,4 млн тонн нефти. Производство сжиженного углеводородного газа за аналогичный период составило - 111 тыс. тонн (на 9% выше плана), автобензинов - 970 тыс. тонн (на 14% выше плана), авиатоплива - 68 тыс. тонн (ниже плана на 16 тыс.тонн по причине отсутствия заявок на приобретение данного вида топлива), дизельного топлива - немногим более 1 млн тонн (на 0,4% выше плана).

    «На Атырауском НПЗ увеличено производство АИ-95 для нивелирования недостающего объема высокооктанового бензина Шымкентского НПЗ. Обеспечение надежной эксплуатации предприятия – приоритетная задача для компании. Запланировано строительство газотурбинной электростанции (ГТЭС) и линии ВЭЛ от Атырауской ТЭЦ для повышения надежности электроснабжения Атырауского НПЗ. 18 августа текущего года будет проведен день открытых дверей на предприятии для потенциальных инвесторов строительства ГТЭС», - отметил М. Мирзагалиев.


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