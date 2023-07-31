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    14:54, 31 Июль 2023 | GMT +6

    Атырауский НПЗ приступил к отгрузке бензина класса К5

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    Фото: primeminister.kz
    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В июле 2023 года Атырауский НПЗ первым среди крупных нефтеперерабатывающих заводов приступил к выпуску автобензина марки АИ-92 экологического класса К5 (аналог Евро-5), передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках политики по снижению выбросов в окружающую среду ТОО «АНПЗ» перешел на производство автобензина экологического класса К5. Главным преимуществом этого вида топлива является снижение содержания сернистых соединений в 5 раз по сравнению с классом К4. Также в бензине класса К5 ограничивается содержание ароматических углеводородов (бензол) и присадок.

    Уменьшение выбросов токсичных веществ при использовании топлива класса К5 способствует снижению вредного воздействия на здоровье человека, в том числе раздражений и заболеваний дыхательных путей, воспалительных процессов, негативного влияния на нервную и сердечно-сосудистую системы. Кроме того, использование бензина класса K5 положительно влияет на эксплуатационные характеристики автомобиля», - сообщили в пресс-службе предприятия.

    Производство бензина стандарта К5 стало возможным за счет запуска новых технологических установок в период трехэтапной модернизации предприятия. Среднесуточный объем производства автобензина АИ-92-К5 составляет 5,5 тыс тонн.


    Теги:
    Нефть Энергетика Атырау
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