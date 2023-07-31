Атырауский НПЗ приступил к отгрузке бензина класса К5

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В июле 2023 года Атырауский НПЗ первым среди крупных нефтеперерабатывающих заводов приступил к выпуску автобензина марки АИ-92 экологического класса К5 (аналог Евро-5), передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках политики по снижению выбросов в окружающую среду ТОО «АНПЗ» перешел на производство автобензина экологического класса К5. Главным преимуществом этого вида топлива является снижение содержания сернистых соединений в 5 раз по сравнению с классом К4. Также в бензине класса К5 ограничивается содержание ароматических углеводородов (бензол) и присадок.

Уменьшение выбросов токсичных веществ при использовании топлива класса К5 способствует снижению вредного воздействия на здоровье человека, в том числе раздражений и заболеваний дыхательных путей, воспалительных процессов, негативного влияния на нервную и сердечно-сосудистую системы. Кроме того, использование бензина класса K5 положительно влияет на эксплуатационные характеристики автомобиля», - сообщили в пресс-службе предприятия.

Производство бензина стандарта К5 стало возможным за счет запуска новых технологических установок в период трехэтапной модернизации предприятия. Среднесуточный объем производства автобензина АИ-92-К5 составляет 5,5 тыс тонн.