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Атырауский НПЗ переносит сроки ремонта установок

Автор:  
Виктор Сутягин
15 Октября 2021, 20:55
Атырауский НПЗ переносит сроки ремонта установок

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Атырауский НПЗ переносит сроки ремонта установок на более поздние сроки для обеспечения дизельным топливом внутреннего рынка. Об этом стало известно в ходе рабочего визита в Атыраускую область министра энергетики Республики Казахстан Магзума Мирзагалиева, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

На Атырауском НПЗ министр совершил объезд территории завода, в рамках которого ознакомился с технологическими установками, построенными во время модернизации – комплексом производства ароматических углеводородов, комплексом глубокой переработки нефти. Посетил строительную площадку механических очистных сооружений, возводимых в рамках реализации экологического проекта TAZALYQ. Министру доложили, что в настоящее время по первому этапу на объекте проводятся строительно-монтажные работы блоков предварительной очистки и обезвоживания нефтешлама. В рамках второго этапа построят блоки усреднителей и блока флотации. Срок окончания строительства первого этапа – март 2022 года. Срок полного завершения механических очистных сооружений – декабрь 2022 года.

После объезда на заводе состоялось расширенное совещание с участием министра энергетики, где генеральный директор АНПЗ Арман Кайрденов доложил о производственных показателях предприятий за 9 месяцев. Объем переработки нефти составил 4 006 000 тонн, производство автобензинов составило 935 738 тонн, дизельного топлива - 1 168 276 тонн, глубина переработки сырья - 76,06%. А. Кайрденов сообщил о переносе запланированного ремонта установок на более поздний срок с целью обеспечения дизелем внутреннего рынка Казахстана. Перенос ремонта позволит дополнительно до конца года выработать 82 251 тонну дизельного топлива.


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