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Атырауский НПЗ остановил производство
27 Июля 2022 23:18

Атырауский НПЗ остановил производство

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В настоящее время работают только две установки первичной перегонки нефти, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Атырауский нефтеперерабатывающий завод полностью остановил производство.

«После внезапного прекращения подачи электроэнергии по двум линиям, на заводе остановили две установки. Затем аварийно остановилось практически все производство. Электроэнергию берем в «Атырау-Жарык». В настоящее время удалось сохранить работу только двух установок первичной перегонки нефти. Во время выведения установок из эксплуатации весь газ отправили на факельное хозяйство. Делается это автоматически, чтобы не произошло разгерметизации оборудования. О том, какой ущерб нанесен оборудованию завода пока говорить преждевременно. Это выяснится в процессе его запуска», - сообщил генеральный директор завода Мурат Досмуратов.

Как ранее сообщалось, две установки аварийно отключились на Атырауском НПЗ. На электросетях в Атырауской области проводят работы по ликвидации аварийных нарушений.


Фото: из открытых источников
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