Атырауский НПЗ не будут переносить за черту города

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Атырауский НПЗ не планируется переносить за черту города. Об этом сообщил на брифинге аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Завод находится на краю города. Он прошел три этапа модернизации. Хотя он построен в 40-х годах, и после модернизации нельзя сказать, что это полностью новый завод, но он отвечает современным технологическим требованиям. Сейчас завод производит бензин марок К-4 и К-5 по Евростандарту. И все же, он оказывает негативное воздействие на экологию. Выявляются и нарушения. 1 ноября мы заметили, что на этом заводе были слиты отходы, не прошедшие полной очистки на полях испарения. По этому поводу и по вопросам экологии, в целом, мы недавно провели совещание с руководителями крупных компаний. Руководство завода тоже пригласили. Мы предупредили их, что нужно выполнять экологические требования, работать в соответствии с этими требованиями», – сказал М.Досмухамбетов.

Аким отметил, что в связи с происшествием на Атырауском НПЗ ведется проверка со стороны департамента экологии. В случае необходимости будет проведено еще одно совещание с участием руководства Министерства экологии, компании «КазМунайГаз» и завода. После этого будут приняты соответствующие меры.

«Что касается переноса завода за пределы города, таких планов нет. Вопрос переноса завода пока не рассматривается», – сообщил аким.

Напомним, 1 ноября в 16:00 по причине сбоя подачи электроэнергии произошла остановка насоса рециркуляции шлама отстойника блока биологической очистки стоков. В связи с этим возникло превышение концентрации взвешенных и органических веществ (биошлама) в точке выхода отстойника в песчаный фильтр. В это время на блоке песчаного фильтра проводились ремонтные работы и данный блок был временно отключен из технологической схемы. Вследствие этого произошел сброс сточной воды со взвешенными и органическими веществами с биологических очистных сооружений в канал нормативно-очищенных стоков.

В 23:00 1 ноября режим работы биологических очистных сооружений был восстановлен. Кроме того, на канале нормативно-очищенных стоков дополнительно установлены заградительные боны, которые предотвращают дальнейшее попадание биошлама на поля испарения. В настоящее время биошлам с канала откачивается вакуумными машинами и завозится обратно на завод.

Вместе с тем, департамент экологии по Атырауской области при Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов совместно с местными общественниками произвел мониторинг состояния окружающей среды города Атырау.