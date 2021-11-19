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Атырауский НПЗ будет использовать канализационную воду

19 Ноября 2021 18:55
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Атырауский НПЗ будет использовать канализационную воду

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Атырауский нефтеперерабатывающий завод будет использовать воду из канализационного очистного сооружения вместо речной воды. Об этом сообщил аким области Махамбет Досмухамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Атырауский нефтеперерабатывающий завод использует в технологическом процессе речную воду. Мы ведем соответствующие работы с заводом. Они разрабатывают проект по очистке и использованию воды из канализационного очистного сооружения. Завод большой, там много процессов. Они не могут использовать любую воду. Есть свои требования. Мы планируем организовать работу, когда все будет урегулировано», - сказал Махамбет Досмухамбетов на брифинге в СЦК.

Ранее аким прокомментировал обмеление реки Урал.

«По реке Урал – все мы знаем, что это трансграничная река. Питание реки на территории Российской Федерации, больше 80% стока образуется там. Как я сам понимаю, во-первых это климатические изменения – то, что становится меньше дождей и снегов, все это влияет на изменение водности. Второе – это большое количество водохранилищ и регулирование стока реки. Да, река мелеет, мы это видим. Не только меньше воды становится, она еще и заиливается. В прошлом году мы видели такую же ситуацию в Оренбурге, это не только у нас. Это старая река, и она «меандрирует», то есть это непрямая река и на разных участках разные процессы отложения ила», - сказал Махамбет Досмухамбетов.


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#Атырауская область   #Экология   #Акимат   #Промышленность   #Нефть   #Вода  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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