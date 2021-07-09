Атырауский нефтеперерабатывающий завод выплатил штраф в размере свыше 60 млн тенге

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Атырауский нефтеперерабатывающий завод выплатил штраф в размере 60 221 655 тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее сообщалось о том, что произошел сбой в устройстве биологической очистки в Атырауском нефтеперерабатывающем заводе.

Областной департамент экологии совместно с местными общественниками в ходе мониторинга экологической обстановки города Атырау выявили биологический шлам и нефтепродукты в воде, которая протекает со стороны ТОО «АНПЗ».

«По данному факту была проведена внеплановая проверка в данной организации, и установлено, что содержание воды в отобранной пробе превышает норму эмиссии, установленную проектной документацией. В частности, общее количество железа и сухих отходов было в 1,5 раза, сульфата в 2,5 раза, азота амония в 5 раз, нефтепродуктов в 6 раз и взвешенных веществ в 628 раз. Таким образом, допустив прямой сброс сточных вод без очистки, ТОО нарушило статью 328 Кодекса РК «Об административных правонарушениях», - сказали в пресс-службе Департамента.

Руководствуясь статьей 118 Экологического кодекса, сотрудники департамента передали материалы в департамент полиции.

Департаментом полиции прекращено уголовное дело, возбужденное в отношении ТОО «АНПЗ». Департаментом экологии возбуждено административное дело в отношении ТОО «АНПЗ».

«Товарищество привлечено к административной ответственности, выплатит штраф в размере 60 221 655 тенге», - добавили в пресс-службе.