Атырауский молодежный фонд, помогающий больным детям, стал лауреатом премии «Жомарт жүрек»

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Атырауский общественный фонд, помогающий больным детям, стал лауреатом премии «Жомарт жүрек», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Общественный фонда «Жүректен жүрекке» был основан в 2013 году молодыми добровольцами. За это время ребята провели около 20 благотворительных акций, более 50 благотворительных ярмарок. На вырученные средства участники фонда помогли многодетным матерям, детям с различными заболеваниями, оказали помощь детскому дому и дому престарелых», - сообщили в пресс-службе городского акимата.

Кроме того, фонд реализовал пять крупных социально значимых проектов. Один из них – Billim For All. В рамках проекта многодетные матери и матери, воспитывающие детей с ограниченными возможностями, а также члены семей из социально незащищенных слоев населения были обучены востребованным профессиям. В итоге 700 человек получили специальность. Некоторым помогли открыть свое дело, устроиться на работу. Фонд, взяв 424,4 кв. метра помещения в доверительное управление, провел там капитальный ремонт и открыл центр инклюзивного развития «Венера», в котором проводятся занятия по развитию детей от 3 до 15 лет, требующих особых условий для получения образования. Молодые люди открыли мастерскую прикладного искусства «Марс», где занимаются с подростками с ограниченными возможностями. Их обучают разным навыкам и специальностям, предоставляя возможность стать полноценными членами общества.