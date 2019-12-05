Атырауский кикбоксер стал двукратным чемпионом мира

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Атырауский кикбоксер стал двукратным чемпионом мира, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Атырауский кикбоксер Жандос Назарбеков стал победителем чемпионата мира по кикбоксингу, организованного WAKO - Всемирной ассоциацией организации кикбоксинга в городе Анталия, Турция», - сообщили в пресс-службе акимата города Атырау.

В турнире, который проводится два раза в год, Жандос Назарбеков был одним из фаворитов – он победитель чемпионата мира, прошедшего в 2017 году в Будапеште. На отборочных встречах атырауский спортсмен одолел соперников из Марокко, Норвегии и Кыргызстана. В финальном бою одержал победу над кикбоксером из Украины.