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Атырауский кикбоксер стал двукратным чемпионом мира

5 Декабря 2019 04:00
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Атырауский кикбоксер стал двукратным чемпионом мира

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Атырауский кикбоксер стал двукратным чемпионом мира, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Атырауский кикбоксер Жандос Назарбеков стал победителем чемпионата мира по кикбоксингу, организованного WAKO - Всемирной ассоциацией организации кикбоксинга в городе Анталия, Турция», - сообщили в пресс-службе акимата города Атырау.

В турнире, который проводится два раза в год, Жандос Назарбеков был одним из фаворитов – он победитель чемпионата мира, прошедшего в 2017 году в Будапеште. На отборочных встречах атырауский спортсмен одолел соперников из Марокко, Норвегии и Кыргызстана. В финальном бою одержал победу над кикбоксером из Украины.

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Ключевые слова: Атырауская область, Спорт,
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Автор:

А. Соколов

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