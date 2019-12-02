Атырауский каратист стал лучшим молодым спортсменом Казахстана

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Атырауский каратист, чемпион мира по WKF каратэ Абильмансур Батыргали стал лучшим молодым спортсменом Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

30 ноября в Нур-Султане состоялась церемония вручения Национальной спортивной премии «Altyn Samgay-2019», где Национальный Олимпийский комитет Казахстана подвел итоги уходящего года. В течение двух недель, с 15 до 30 ноября, на сайте awards.olympic.kz велось голосование по различным номинациям. За это время от фанатов было принято и обработано около 820 тыс. голосов. По итогам голосования «Лучшим молодым спортсменом» 2019 года стал Абильмансур Батыргали - чемпион мира по WKF каратэ в Чили. Атырауский спортсмен набрал 5633 голоса, обойдя в своей номинации дзюдоиста из Жамбылской области Нурканата Серикбаева. Родители Абильмансура выразили всем благодарность за признание успехов и способностей молодого спортсмена.

«В прошлом году наш Абильмансур стал лучшим молодым спортсменом Атырауской области, в этом году его признали лучшим молодым спортсменом Казахстана. Нас переполняют большая гордость и радость за сына и внука. Мы благодарны всем за поддержку в голосовании, отдельное спасибо тренерскому составу спортивного клуба «Кайсар», - обратился к фанатам отец Абильмансура Батыргали.





Напомним, что воспитанник спортивного клуба «Кайсар» Абильмансур Батыргали стал бронзовым призером юношеских Олимпийских игр в 2018 году, что и стало стимулом к новым победам для молодого спортсмена.

«В следующем году спортклубу «Кайсар» исполняется 30 лет. Мы начинали свою спортивную деятельность с маленькой секции в спортзале «Геолог», сегодня мы тренируем юных спортсменов не только в городе Атырау, но и в самых отдалённых селах области. Я очень горжусь, что за это время наш клуб воспитал олимпийского призера по карате, чемпионов мира по карате и муай-тай, в их числе и Абильмансур Батыргали. Очень горжусь своими учениками, тем, что они достойно защищают флаг Казахстана на спортивных площадках всего мира», - рассказал вице-президент областных федераций спортивного и традиционного карате и муай-тай, руководитель спортклуба «Кайсар» Айбат Рахман.