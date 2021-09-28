Атырауский и Шымкентский НПЗ обеспечат внутренний рынок авиатопливом в период ремонта ПНХЗ

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В период остановки Павлодарского нефтехимического завода на плановый ремонт производство авиатоплива в Казахстане будет поддержано за счет других нефтеперерабатывающих заводов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «КазМунайГаз».

В октябре Атырауский и Шымкентский НПЗ суммарно произведут около 35 тыс. тонн авиатоплива. С учетом накопленных объемов это позволит полностью покрыть потребность внутреннего рынка в авиатопливе.

Напомним, плановый ремонт Павлодарского НХЗ начнется 1 октября. Выход завода на стабильный режим работы запланирован до конца октября.