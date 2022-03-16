Атырауский филиал АО «ҚазТрансГаз Аймақ» оштрафовали за нарушение тарифной сметы

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Атырауский филиал АО «ҚазТрансГаз Аймақ» привлечен к административной ответственности, с наложением штрафа на сумму 4,9 млн тенге за нарушение тарифной сметы.

По итогам анализа отчетов об исполнении утвержденных тарифных смет за 2020-2021 годы по регулируемым услугам Атырауский производственный филиал АО «ҚазТрансГаз Аймақ» допустил неисполнение статей затрат тарифной сметы более чем на пять процентов от утвержденных ведомством уполномоченного органа размеров и нецелевое использование амортизационных отчислений по регулируемой услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам для потребителей Республики Казахстан

Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан для Атырауского филиала АО «ҚазТрансГаз Аймақ» утвержден временный компенсирующий тариф на регулируемую услугу по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам для потребителей с введением в действие с 1 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года в размере 1 095,30 тенге/тыс.м3 без НДС, со снижением на 3,5% (ранее действовал тариф в размере 1 133,39 тенге/тыс.м3 без НДС). Сумма возврата потребителям (с учетом ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан) составляет – 43 139,27 тыс.тенге;

Атырауский филиал АО «ҚазТрансГаз Аймақ» привлечен к административной ответственности по части 4 статьи 164 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях», с наложением штрафа на сумму 4 900 800 тенге, который оплачен субъектом в сокращенном производстве в размере пятидесяти процентов от указанной суммы штрафа в течение семи суток.