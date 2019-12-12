Атырауский беркутчи стал призером международного турнира

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Атырауский беркутчи стал призером международного турнира, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Алматы прошел международный турнир беркутчи «Сонар-2019», где Арман Кушкаров из Атырау занял второе место.

В турнире приняли участие около семидесяти беркутчи из Китая, Монголии, Кыргызстана, а также из разных регионов страны.





В турнире, который проходил в три этапа, в первый день состязаний прошел отбор по внешнему виду птиц, одеянию беркутчи и их совместной свободной охоте.

Во второй день – в полуфинале – беркуты охотились на зайцев, а ястребы и соколы соревновались в выполнении специальных команд и охоте на голубей и на фазанов. А в финале – ястребы и соколы охотились на зайца, а беркуты – на лису», - сообщает региональная служба коммуникаций.

Арман Кушкаров, который дошел до финала и стал призером - из тех, кто высоко ценит народные традиции и пытается их сохранить. Он занимается «воспитанием» птиц с 16-ти лет. Только за это год Арман принял участие в 11-ти турнирах, в двух из них он стал призером, а в девяти – победителем. Стоит отметить, Арман Кушкаров на данный момент принимает участие в еще одном международном турнире «Кансонар-2019», которому сегодня, 12 декабря, был дан старт в Бурабае. Турнир продлится два дня.