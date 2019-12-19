Атырауским волонтерам выделили средства на чипирование бродячих собак

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Атырауским волонтерам выделили средства на чипирование бродячих собак, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наше общественное объединение «Доброе сердце» 4 года занимается спасением бродячих животных. Создан приют, где содержатся 150 собак и 70 кошек. Все это на добровольные пожертвования. В этом году впервые городскими властями выделено 5 млн тенге на стерилизацию, кастрацию и чипирование бродячих животных. И не только бродячих, мы помогаем и тем, кто берет в дом с улицы кошку или собаку», - рассказала член волонтерского ОО «Доброе сердце» Альфия Окашева.

Напомним, ежегодно в Атырау выделяется свыше 40 млн. тенге на отстрел собак. В социальных сетях часто горожане жалуются, что этот отстрел происходит днем, на глазах не только взрослых, но и детей.