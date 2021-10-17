Атырауских школьников учат оказывать первую медицинскую помощь

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау школьников учат оказывать первую медицинскую помощь. Инициатором серии мастер-классов выступила областная станция скорой медицинской помощи, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В Назарбаев Интеллектуальной школе прошёл мастер-класс для учащихся по оказанию первой медицинской помощи при экстренных случаях. Семинар провели практикующие врачи службы «103».

«В будущем школьники смогут использовать полученные навыки в жизни. Наши врачи наглядно продемонстрировали виды оказания ПМСП в экстренных случаях на специальных манекенах с помощью дефибриллятора, так и без него. Дети научились делать непрямой массаж сердца, искусственное дыхание, перевязывать раны, измерять пульс у человека, потерявшего сознание. Теперь они смогут применять эти навыки в любой жизненной ситуации»,- рассказал директор КГП «Атырауская областная станция скорой медицинской помощи» Азамат Ерболов.

Подобные мастер-классы пройдут во всех общеобразовательных учреждениях города Атырау.