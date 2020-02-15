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Атырауских газовиков оштрафовали на 4 млн тенге

15 Февраля 2020 21:21
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Атырауских газовиков оштрафовали на 4 млн тенге

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Атырауских газовиков оштрафовали на 4 млн. тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Атырауский производственный филиал АО «КазТрансГаз Аймак» был привлечен к административной ответственности департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Атырауской области согласно части 4 статьи 164 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях». Филиалом был нарушен Закон РК «О естественных монополиях» выставлять потребителю дополнительные требования кроме соблюдения технических условий на подключение к сетям субъекта естественной монополии или увеличения объема регулируемой услуги. Сумма штрафа – 4 млн. 40 тыс. тенге – это 1600 месячных расчетных показателей», - сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации ведомства, газовики собирали с населения и субъектов бизнеса дополнительную плату при подключении котлов и плит к газу.


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Ключевые слова: Атырауская область,
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Автор:

А. Соколов

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