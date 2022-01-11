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    22:45, 10 Январь 2022 | GMT +6

    Атырауские железнодорожники сдали кровь для пострадавших в ходе беспорядков

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    АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ- В Атырау железнодорожники сдают кровь для пострадавших в ходе массовых беспорядков, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

    «Эта акция организована в поддержку раненых во время последних событий в стране. В Атырау в ходе беспорядков 5-6 января погиб один человек, 49 сотрудников Департамента полиции и 27 солдат получили различные телесные повреждения. По словам специалистов, в регионе запасов крови в настоящее время достаточно. Тем не менее, железнодорожники не остались в стороне от общей беды и поддержали пострадавших»,- рассказал директор филиала «Атырау жол дистанциясы» АО «Казахстан темир жолы» Елубай Сапаров.

    Он рассказал, что в Атырауском отделении железной дороги трудятся около 2000 человек. Первыми добровольно в центр крови пришли 70 человек. Но люди продолжают активно обращаться в пункты сдачи крови.



    Теги:
    Атырауская область Атырау ЧП-2022
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