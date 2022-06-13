13 Июня 2022 14:35

Атырауские выпускники школ получат 4 тыс. грантов

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Из республиканского бюджета для выпускников школ Атырауской области выделено 4 тыс. образовательных грантов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«3200 грантов выделяются на технические специальности – IT, машинное оборудование, информационная безопасность, добыча и переработка нефти и газа. Остальные гранты - на педагогические специальности, поскольку в регионе дефицит учителей дошкольного воспитания, математики, физики, химии, биологии, географии», - сообщила и.о. руководителя областного управления образования Айнагуль Дюсекенова.

Претендовать на грант имеют право выпускники школ и колледжей, а также выпускники прошлых лет. Главное условие – пройти ЕНТ и набрать необходимое количество баллов. Проходной балл в национальные вузы – не менее 70, на педагогические специальности – не менее 75. Традиционно жесткий конкурс в медвузы.

«Хочу обратить внимание абитуриентов, что конкурс на педагогические гранты – республиканский и для нашей области – будет общим. В своем заявлении на участие в конкурсе можно указывать до 4 специальностей. Важно не упустить свой шанс, можно указать 2 специальности из общего списка и 2 из областного.

В этом году средние школы области закончили около 6 тыс. одиннадцатиклассников, 86% из них сдают ЕНТ. 16-17 июня выпускников ждет вручение аттестатов. А ЕНТ будет продолжаться до конца месяца. На сегодняшний день еще не прошли тестирование около тысячи выпускников», - сказала Айнагуль Дюсекенова.

При отборе главную роль играет успеваемость претендента, а при равенстве баллов учитывается социальный статус – преимущество будет у ребят из многодетных семей, имеющих инвалидность или проживающих в семьях, где есть инвалид.