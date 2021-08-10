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Атырауские врачи вылечили пациентку с 96% поражением легких

10 Августа 2021 20:25
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Атырауские врачи вылечили пациентку с 96% поражением легких

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Атырауские врачи вылечили пациентку с 96% поражением легких. Сегодня Алтын Тулегенова выписалась из инфекционного стационара модульной больницы, где провела 58 дней, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, 59-летняя жительница поселка Индербор была госпитализирована в районную больницу в начале июня. После ухудшения состояния Алтын Тулегенову перевели в отделение реанимации инфекционного стационара модульной больницы г. Атырау.

«В отделение реанимации я попала с двухсторонней пневмонией и 96% поражением легких, пролежала здесь ровно один месяц под ИВЛ. Благодаря усилиям врачей мне удалось выжить и вылечиться от этой коварной болезни. Меня перевели в палату профильного отделения, где я продолжила лечение», - рассказывает Алтын Тулегенова.

Сегодня жительница Индерского района была выписана с 12% поражением легких. В течение трех месяцев Алтын будет находиться под наблюдением врачей амбулаторно по месту прописки, а также проходить постковидную реабилитацию.

«Дышать я буду с помощью кислородного концентратора в течение 10 дней, потом буду восстанавливать работу легких под присмотром медиков. Хочу выразить огромную благодарность врачам за заботу и внимание во время моего лечения здесь, а атырауцев прошу носить маски и не посещать места массового скопления людей для безопасности родных и близких вам людей», - обратилась к жителям региона Алтын Тулегенова.


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#Атырауская область   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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