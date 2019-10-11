+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 14 °С
Алматы: 8 °С
USD 390.13 EUR 430.31
RUB 6.03 CNY 54.79
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Атырауские врачи спасли жизнь шестимесячного ребенка

11 Октября 2019 20:20
Поделиться:
Атырауские врачи спасли жизнь шестимесячного ребенка

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Атырауские врачи спасли жизнь шестимесячного ребенка: девочке диагностировали острую кишечную непроходимость, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Доктора в перинатальном центре должны сегодня работать без оглядки на происходящее - Зауреш Аманжолова
Бердибек Сапарбаев напомнил атырауским медикам о клятве Гиппократа Сложную операцию сделали новорожденному в Караганде Главврачи столичных медучреждений будут отвечать на обращения, поступающие в центр iKOMEK109

«Состояние девочки при поступлении в больницу было очень тяжелое, у малышки была интоксикация и острый болевой синдром. У ребенка развилось обезвоживание из-за рвоты и внутренней инвагинации. Пациентка была прооперирована в течение полутора часов: мы воспользовались методом лапароскопии. Это один из самых редких операционных методов в стране. Однако, несмотря на сложность операции, она прошла успешно. В настоящее время состояние ребенка стабильное», - рассказал врач хирургического отделения детской областной больницы Аманжол Адрисов.



Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Атырауская область, Здравоохранение,
Поделиться:

Автор:

А. Соколов

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив