Атырауские врачи спасли жизнь шестимесячного ребенка

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Атырауские врачи спасли жизнь шестимесячного ребенка: девочке диагностировали острую кишечную непроходимость, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Состояние девочки при поступлении в больницу было очень тяжелое, у малышки была интоксикация и острый болевой синдром. У ребенка развилось обезвоживание из-за рвоты и внутренней инвагинации. Пациентка была прооперирована в течение полутора часов: мы воспользовались методом лапароскопии. Это один из самых редких операционных методов в стране. Однако, несмотря на сложность операции, она прошла успешно. В настоящее время состояние ребенка стабильное», - рассказал врач хирургического отделения детской областной больницы Аманжол Адрисов.







