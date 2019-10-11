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Атырауские врачи спасли жизнь шестимесячного ребенка
11 Октября 2019 20:20
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АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Атырауские врачи спасли жизнь шестимесячного ребенка: девочке диагностировали острую кишечную непроходимость, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Состояние девочки при поступлении в больницу было очень тяжелое, у малышки была интоксикация и острый болевой синдром. У ребенка развилось обезвоживание из-за рвоты и внутренней инвагинации. Пациентка была прооперирована в течение полутора часов: мы воспользовались методом лапароскопии. Это один из самых редких операционных методов в стране. Однако, несмотря на сложность операции, она прошла успешно. В настоящее время состояние ребенка стабильное», - рассказал врач хирургического отделения детской областной больницы Аманжол Адрисов.
Ключевые слова: Атырауская область, Здравоохранение,
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