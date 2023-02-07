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Атырауские врачи отправятся в Турцию для оказания помощи пострадавшим

7 Февраля 2023, 16:08
Атырауские врачи отправятся в Турцию для оказания помощи пострадавшим

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Атырауские врачи отправятся в Турцию для оказания помощи пострадавшим от землетрясений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения, для оказания медицинской помощи пострадавшим во время землетрясений в Турцию отправятся четыре атырауских врача из областной клинической больницы. Это специалисты высшей и первой категорий - хирург, анестезиолог-реаниматолог, нейрохирург и терапевт.

Ранее сообщалось, что по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева Правительством будет оказана экстренная помощь в устранении последствий разрушительного землетрясения на юго-востоке Турции. В том числе и медицинская помощь.

Дату отправки врачей в Турцию определит Минздрав.

Казахстанские спасатели также окажут помощь в ликвидации последствий землетрясений.

По последним данным, число жертв землетрясения в Турции увеличилось – достигло 3 419 человек, 20 538 раненых.

В зону бедствия из соседних регионов едут пожарные машины и техника. Неравнодушные граждане на собственных машинах везут вещи первой необходимости.

Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции общенациональный траур в связи с землетрясением.

Погибших или пострадавших граждан Казахстана при землетрясении в Турции нет. Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с многочисленными жертвами на юго-востоке страны.

Ранее министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев также заявлял, что Казахстан готов оказать продовольственную гуманитарную помощь Турции в связи с последствиями землетрясения.


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