Атырауские волонтеры – в числе лучших

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В конкурсе «Лучший волонтер Казахстана – 2019», организованном Национальной волонтерской сетью, атырауские волонтеры оказались в числе лучших, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам организаторов, поступило более двухсот заявок – как непосредственно от волонтеров, так и организаций, координирующих работу волонтерских движений. Лучших из лучших выбирали по десяти номинациям. Среди трех лучших волонтеров в номинации «Волонтерство в медицине» по праву оказался Арман Касымов. «Арман Касымов более 10 лет работает на станции скорой помощи Атырау. Начинал обычным санитаром-волонтером скорой помощи, имея на руках диплом о высшем образовании престижного зарубежного вуза. Бесплатно мыл машины скорой помощи, упаковывал медикаменты, грузил носилки и даже принимал роды во время срочных вызовов. За это время Арман вдохновил многих жителей города, в особенности молодежь, на волонтерство. Стал одним из инициаторов создания первой в Казахстане группы волонтеров-школьников по оказанию первой помощи», - рассказали в пресс-службе городского акимата. В номинации «Корпоративное волонтерство» среди победителей Майя Шаменова – руководитель программы развития сообщества «Ынтымақ». Ребята ведут свою работу сразу на нескольких фронтах волонтерства: это и благотворительная деятельность, образовательные работы, социальные и экологические проекты. Сажают деревья, помогают нуждающимся, убирают мусор. В этом году они спасли десять тысяч мальков рыб частиковых пород, оказавшихся в водоемах во время разлива реки. Официальное награждение победителей пройдет на «Форуме волонтеров – 2019» в городе Нур-Султане 11 декабря.