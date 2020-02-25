Атырауские военнослужащие сдали 50 литров крови

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау военнослужащие сдали 50 литров крови, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Перед процедурой каждый донор прошел предварительное лабораторное обследование на определение группы крови, а также заполнил анкету и принял участие в собеседовании с врачом для выявления возможных противопоказаний. Сданная кровь будет использована для оказания срочной медицинской помощи пострадавшим в стихийных бедствиях, катастрофах, ДТП, больным, находящимся в больницах Атырау. Всего было сдано около 50 литров крови», - рассказал сотрудник медицинской службы управления командующего войсками регионального командования «Запад» майор Аброр Исаходжаев.

Всех доноров медицинские работники угощали горячем чаем со сладостями. Медики утверждают, что периодическая сдача крови благотворно влияет на организм. Считается, что доноры реже болеют и чувствуют себя бодрее.

Сами военнослужащие считают, что нужно личным примером показывать, насколько важно донорство - возможно, именно их кровь поможет спасти чьи-то жизни.