17 Августа 2022 20:44

Атырауские учителя повысят свою квалификацию

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауском институте профессионального развития «Өрлеу» начались курсы повышения предметных компетенций для педагогов общеобразовательных школ области. В них принимают участие 275 педагогов из районов региона и областного центра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На двухнедельных курсах учителя по 11 предметам осваивают эффективные методы планирования занятий, оценки знаний учащихся. Повысить квалификацию педагогам помогает профессорско-преподавательский состав Атырауского университета имени Халела Досмухамедова, учителя-эксперты Назарбаев Интеллектуальной школы, тренеры Центра педагогического мастерства»,- сказала временно исполняющая обязанность директора филиала повышения квалификации «Өрлеу» Жаннат Нуртилеуова.

Курсы по повышению предметных компетенции должны повысить качества преподавания учителей, в том числе по внедрению современных навыков и функциональной грамотности у атырауских школьников. По завершению курсов учителя получат соответствующие сертификаты. Но их выдача будет осуществляться по результатам тестирования.

«Если педагог, прошедший курсы повышения квалификации наберет 50 % от общего числа баллов, а это 12 правильных ответов из 24, мы дадим заключение о выдаче сертификата. При меньших результатах сертификат не выдается»,- сообщила Жаннат Нуртилеуова.