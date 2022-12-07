Атырауские танцоры завоевали Гран-при международного конкурса в Москве

7 Декабря 2022, 10:19

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Ансамбль танца «Аққайың» при Доме школьников Исатайского района Атырауской области вернулся из Москвы с Гран-при, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В июне на конкурсе молодых талантов «Jas tolqyn», прошедшем в рамках международной программы в Атырау, образцовый ансамбль танца «Аққайың» при Доме школьников Исатайского районного отдела образования на отборочном этапе получил Гран-при и путевку на международный конкурс. В Москве, куда отправились юные танцоры, они завоевали Гран-при международного конкурса. В нем приняли участие артисты из Москвы, Астрахани, Красноярской и Новосибирской областей, Республики Калмыкия.

«В танцевальной номинации наш ансамбль получил главный приз. Из средней группы ансамбля на конкурс я повезла 12 девочек. Всю поездку оплатили спонсоры, подарившие такую возможность нашим талантливым детям. Помогли районный акимат и отдел образования, которые предоставили возможность нашим танцорам отправиться на конкурс в новых костюмах», - сообщила руководитель ансамбля Камажай Мугаукызы.

В настоящее время в Исатайском районном Доме школьников в 13 кружках получают дополнительное образование 535 детей.