НОВОСТИ ПО ТЕМЕ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ
Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Культура

Атырауские танцоры завоевали Гран-при международного конкурса в Москве

7 Декабря 2022, 10:19
Атырауские танцоры завоевали Гран-при международного конкурса в Москве

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Ансамбль танца «Аққайың» при Доме школьников Исатайского района Атырауской области вернулся из Москвы с Гран-при, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В июне на конкурсе молодых талантов «Jas tolqyn», прошедшем в рамках международной программы в Атырау, образцовый ансамбль танца «Аққайың» при Доме школьников Исатайского районного отдела образования на отборочном этапе получил Гран-при и путевку на международный конкурс. В Москве, куда отправились юные танцоры, они завоевали Гран-при международного конкурса. В нем приняли участие артисты из Москвы, Астрахани, Красноярской и Новосибирской областей, Республики Калмыкия.

«В танцевальной номинации наш ансамбль получил главный приз. Из средней группы ансамбля на конкурс я повезла 12 девочек. Всю поездку оплатили спонсоры, подарившие такую возможность нашим талантливым детям. Помогли районный акимат и отдел образования, которые предоставили возможность нашим танцорам отправиться на конкурс в новых костюмах», - сообщила руководитель ансамбля Камажай Мугаукызы.

В настоящее время в Исатайском районном Доме школьников в 13 кружках получают дополнительное образование 535 детей.


Теги:
Новости по теме
Junior Eurovision-2022: как проголосовать за Казахстан?
Эпический балет «Спартак» вернется в репертуар театра «Астана Опера»
Димаш Кудайберген и другие звезды выступят на фестивале в Астане
Читайте также
Junior Eurovision-2022: как проголосовать за Казахстан?
Машина провалилась под лед на реке в Атырау
Как восполняют возникший дефицит электроэнергии в Атырау
Пять улиц остались без газа в Атырау
Эпический балет «Спартак» вернется в репертуар театра «Астана Опера»
С начала года 89 человек погибли в ДТП в Атырауской области
Димаш Кудайберген и другие звезды выступят на фестивале в Астане
Атырауский НПЗ завершил планово-предупредительный ремонт
Новости партнеров
Популярное
1 Избран новый председатель Верховного суда РК
2 Акимом Карагандинской области назначен Ермаганбет Булекпаев
3 Женис Касымбек назначен акимом Астаны
4 Расширенное заседание Правительства под председательством Президента РК пройдет 12 декабря
5 Отмену рейсов поезда «Тальго» прокомментировали в Мининдустрии

Лента новостей