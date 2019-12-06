Атырауские танцоры с успехом выступили на фестивале в Турции
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Атырауские танцоры с успехом выступили на фестивале в Турции. Хореографический ансамбль «AigerimSungat» на международном фестивале - конкурсе «Harman Folk Istanbul» удостоился диплома I степени, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Победителей в Международном аэропорту Атырау встретили родные, близкие и друзья. В этом году участие в международном фестивале-конкурсе «Harman Folk Istanbul» приняли ансамбли из Казахстана, России, Пакистана, Малайзии, Турции, Хорватии и других стран. Гран-при фестиваля удостоились танцоры из Малайзии.
«Атырауский хореографиеский ансамбль «AigerimSungat» выступил с композицией «Маска». В этом году Гран-при фестиваля досталось малайзийским танцорам, это дало нам стимул лучше подготовиться к следующему фестивалю и выступить отлично. Но мы не огорчаемся: наш ансамбль получил приглашение на международный детский фестиваль, который пройдет в Стамбуле в 2020 году. Думаю, что привезём оттуда очередную победу», - рассказала руководитель ансамбля Айгерим Сунгат.
Отметим, что хореографический ансамбль Айгерим Сунгат выступает уже второй год. За это время танцоры успели завоевать несколько Гран-при на международных фестивалях, первые места как на республиканских, так и международных конкурсах.
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