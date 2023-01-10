Атырауские спортсмены в 2022 году завоевали 800 медалей

10 Января 2023, 19:38

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Атырауские спортсмены в прошлом году на чемпионатах различных уровней завоевали 800 медалей. Из них 56 стали победителями или призерами на чемпионатах мира, 94 – на чемпионатах Азии, 400 – на международных турнирах. Остальные получили медали различного достоинства, участвуя в чемпионатах Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2022 году атырауские спортсмены впервые стали призерами чемпионата Казахстана по национальному спорту аударыспак, Кубка страны по керлингу и голболу. Среди казахских девушек впервые дзюдоистка Абиба Абужакынова стала призером чемпионата мира и международных турниров «Гранд Слам», набрав высокие баллы в качестве претендента на участие в Олимпийских играх. За год в регионе подготовлены четыре мастера спорта международного класса, 57 мастеров спорта Республики Казахстан и 256 претендентов на звание мастера спорта Республики Казахстан. Два тренера получили звания «Заслуженный тренер Республики Казахстан», – сообщила исполняющая обязанности руководителя областного управления физической культуры и спорта Нуржауган Толеуова.

На чемпионатах страны по командным видам спорта золотые медали завоевала волейбольная команда Атырау, а баскетбольная команда стала серебряным призером, команды по футзалу, хоккею, водному поло и кокпару завоевали бронзовые медали. На Кубке страны баскетбольная команда стала обладателем серебряных медалей, а волейбольная – победителем Кубка и Суперкубка Казахстана, получив путевку на чемпионат Азии среди клубов, который состоится в этом году.«Всего атырауские спортсмены в прошлом году на чемпионатах различных уровней завоевали 800 медалей. Из них 56 стали победителями или призерами на чемпионатах мира, 94 – на чемпионатах Азии и 400 – на международных турнирах. Остальные проучили медали, участвуя в чемпионатах страны»,- сказала Нуржауган Толеуова.