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Атырауские спортсмены поддержали челлендж в честь Дня Республики

Автор:  
Виктор Сутягин
22 Октября 2022, 21:09
Атырауские спортсмены поддержали челлендж в честь Дня Республики

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Атыраусцы приняли участие в акции «Қыран елім - Қазақстаным!», посвященной Дню Республики. Они приняли эстафету от астанчан, прочитав стихотворение «Қазақстан – Республикам менің!», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Атырауские спортсмены собрались на площади рядом с флагштоком, на котором развевается знамя Казахстана. Для поддержки республиканской акции «Қыран елім - Қазақстаным!» атырауские спортсмены передали эстафету спортсменам из Мангистауской области.

По словам заслуженного тренера Казахстана Данияра Юсупова, «главная цель челленджа – пробудить патриотические чувства, показать единство народа, его достижения, в том числе и на спортивной арене, где представители нашей страны с каждым годом выступают все успешнее. «Қыран елім – Қазақстаным!» - один из способов проявить уважение к предстоящему празднику Дню Республики».

Присоединиться к патриотической акции может каждый. Для этого нужно публиковать видеоролики на личных страницах горожан с хэштегами #РеспубликаКүні, #ДеньРеспублики.


Патриотизм   Общество   Атырау   День Республики  
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