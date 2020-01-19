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Атырауские школьники обучают пожилых пользоваться Интернетом

19 Января 2020 21:26
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Атырауские школьники обучают пожилых пользоваться Интернетом

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Атырауские школьники обучают представителей старшего поколения пользоваться Интернетом. Такая инициатива реализуется в рамках общесетевого проекта «Ұрпақтар сабақтастығы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В проекте «Преемственность поколений» участвуют первые 20 бабушек и дедушек. Целью проекта является организация досуга одиноких пожилых людей, оставшихся без попечения близких. На протяжении всего проекта участники проводят встречи на различные темы. Бабушки и дедушки делятся своим жизненным опытом, рассказывают о выборе специальности, пропагандируют национальные традиции. Ну, а ученики активно обучают старших пользоваться современными гаджетами.


«За время участия в проекте я получила колоссальное удовольствие от общения с детьми. Мы многому научились. Я впервые создала свой собственный аккаунт в социальной сети. Благодаря этому меня начали добавлять в друзья мои внуки, живущие за тысячи километров, бывшие коллеги. Также было увлекательное занятия по рукоделию, вспомнила свою юность. Это так здорово, что одаренная молодежь уделяет нам время, заботится о стариках», - говорит одна из участниц проекта Наталья Образцова.


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Ключевые слова: Атырауская область, Образование, Интернет, Общество, Молодежь,
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Автор:

А. Соколов

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