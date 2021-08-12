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Атырауские школьники награждены золотой медалью ООН

12 Августа 2021 22:23
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Атырауские школьники награждены золотой медалью ООН

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Учащиеся города Атырау Али Азаматулы и Алия Диндербай завоевали золотую медаль Организации Объединённых Наций, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Эта медаль им присуждена за реализацию одной из 17 глобальных целей Организации Объединенных Наций. Это цель устойчивого развития: «Снижение неравенства между государствами». Проект, реализованный учащимися НИШ совместно с Международной бизнес-школой «MINIBOSS», вошёл в число лучших социальных проектов среди участников из 150 стран мира. В прошлом году ребята выиграла образовательный грант Международной школы бизнеса «MINIBOSS». Образовательный грант в размере 3 тысяч евро позволил учащимся освоить основы предпринимательства и начать реализацию стартап идеи. Али и Алия, обучающиеся в 10 классе, разработали проект для пожилых людей. Их идея заключается в том, что бабушки и дедушки пенсионного возраста могут заняться саморазвитием при помощи организации различных курсов. К примеру, ребята предлагают курсы и мастер-классы по образованию, искусству и спортивным играм», - рассказали в пресс-службе школы.
В начале года проект «Марафон пожилых» вышел в финал в национальном конкурсе и получил право представлять страну на международном уровне. По итогам конкурса, состоявшегося в дистанционном формате, атырауские ребята и вошли в число лучших со своим проектом, в итоге завоевав золотую медаль.
Социальный проект, поддерживающий достойную старость, доказывает, что обучение на протяжении всей жизни и вовлечение пенсионеров в общественную жизнь, возможны, и стал результатом успешной идеи атырауских школьников.


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#ООН   #Атырауская область   #Образование  
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Автор:

Виктор Сутягин

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