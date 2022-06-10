10 Июня 2022 05:55

Атырауские предприниматели получат 8 млрд тенге на поддержку бизнеса

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области в этом году на поддержку предпринимательства выделено 8 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации областного управления предпринимательства и туризма, для поддержки бизнеса в регионе ежегодно увеличиваются объемы выделяемых бюджетных средств. Благодаря этому, число предприятий, работающих в рамках государственных программ, увеличилось в три раза.

«По национальному проекту развития предпринимательства в текущем году из бюджета выделено 8 млрд тенге. Это на 23% больше, чем в прошлом году. Из них на субсидирование процентной ставки по кредитам выдано 6 млрд тенге, на гарантирование кредитов – 1,9 млрд тенге, на предоставление государственных грантов – 106 млн тенге. На сегодняшний день профинансировано 76 проектов», - сообщил и. о. руководителя областного управления предпринимательства и туризма Нурбол Жанабеков.

По его словам, в целях поддержки сельских предпринимателей реализована региональная программа. На это из местного бюджета на 2013-2022 годы выделено 3 млрд 357 млн тенге. В результате профинансирован 531 проект, создано 718 новых рабочих мест.

Также в рамках программы «Дорожная карта занятости» в прошлом году из Национального фонда выделен 1 млрд тенге, на сегодняшний день профинансировано 40 проектов предпринимателей на сумму 510 млн тенге.

На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 60 795 субъектов малого и среднего предпринимательства.