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Атырауские предприниматели поддерживают одиноких пенсионеров

Автор:  
Виктор Сутягин
3 Апреля 2020, 22:00
Атырауские предприниматели поддерживают одиноких пенсионеров

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау предприниматели в рамках акции «Мы вместе» поддерживают одиноких пенсионеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Предприниматели совместно с акиматом города определили первые 165 адресов, по которым проживают одинокие пожилые люди. Сегодня совместно с социальными работниками им были развезены комплексные обеды, предоставленные предпринимателями, - сообщил заместитель акима Атырау Улугбек Тналиев.

Он отметил, что поддержка уязвимых слоёв населения продолжится до конца карантинного режима.


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