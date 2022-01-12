Атырауские полицейские зафиксировали 137 нарушений режима ЧП

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день на территории Атырауской области зарегистрировано 137 фактов нарушения режима ЧП, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил комендант Атырауской области Камза Умбеткалиев, основные нарушения - это передвижение по городу в ночное время, когда действует комендантский час, работа ресторанов после 23 часов, также выявлены объекты реализации алкогольной продукции. По всем фактам нарушения требований при чрезвычайном положении возбуждаются административные дела, нарушители привлекаются к ответственности.

В ходе массовых беспорядков в Атырауской области были зафиксированы факты, когда бандитские группировки применяли силу против сотрудников полиции и военнослужащих и захватывали средства защиты. В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые задержаны, проводятся следственные действия.

«В результате оперативных мероприятий на блокпостах изъято более 10 охотничьих ножей. На территории города Атырау у 5 граждан изъято 896 таблеток, 236 ампул, 150 тюбиков сильнодействующих лекарственных веществ и 2 пистолета. Всего выявлено и доставлено в органы внутренних дел 497 лиц, участвовавших в массовых беспорядках. В регионе продолжается антитеррористическая операция. Главное при чрезвычайных ситуациях - обеспечение безопасности населения. Поэтому призываю жителей с пониманием отнестись к работе правоохранительных органов, проявлять терпение и соблюдать меры предосторожности при проведении антитеррористических операций. Не поддавайтесь провокациям и обязательно сообщайте о подозрительных фактах в полицию. Также призываю не распространять заведомо ложную информацию. Согласно ст. 274 УК РК за такие действия предусмотрена уголовная ответственность сроком от 3 до 7 лет. Специальный штаб продолжает свою работу. Кроме оператора «109», жители могут также позвонить по номеру 98-10-04 и задать вопросы, касающиеся чрезвычайной ситуации», - сообщил комендант области Камза Умбеткалиев.