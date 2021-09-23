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    06:26, 23 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Атырауские полицейские задержали трех «боди-массажисток»

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Атырауские полицейские задержали трех «боди-массажисток», передает корреспондент МИА «Казинформ»

    «На территории Атырауской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «STOP трафик», направленное на пресечение, выявление и раскрытие преступлений, связанных с торговлей людьми.
    В ходе мероприятия полицейские осматривают бани, гостиницы, развлекательные центры и другие возможные места нахождения притонов. Полицейские взяли на учет 14 девушек, ольшинство из которых оказывали сексуальные услуги через интернет-сайт. Три девушки были выявлены и задержаны по месту оказания интимных услуг в сауне одного из отелей города. Они были привлечены к административной ответственности по статье 449 КоАП РК.
    «Также в одном из многоквартирных домов города, в массажном салоне, где оказывались услуги боди-массажа, были выявлены и поставлены на профилактический учет три «массажистки»», - сообщили в пресс-службе ДП региона.
    ​Напомнив, что за сводничество и преступления, связанные с торговлей людьми, предусмотрена уголовная ответственность.
    Если у вас есть какая-либо информация о таких преступлениях, немедленно свяжитесь с полицией по номеру «102».


    Теги:
    Атырауская область Криминал Правоохранительные органы
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