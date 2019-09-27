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Атырауские  полицейские вернули сельчанам 80 коров и лошадей

27 Сентября 2019 04:04
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Атырауские  полицейские вернули сельчанам 80 коров и лошадей

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области полицейские вернули селянам 80 коров и лошадей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сегодня на дороге сообщением Атырау – Индер была остановлена автомашина марки «Газель», в которой везли трех коров. Как выяснилось, животные были украдены с территории Махамбетского района. По подозрению в совершении данного преступления задержаны два местных жителя в возрасте 29 и 42 лет. В отношении них ведется досудебное расследование по статье 188 ч. 2 УК РК («Кража, совершенная в группе лиц по предварительному сговору»), которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 5 лет». Всего же с начала года в области зарегистрировано 40 уголовных дел по фактам кражи скота», - сообщили в пресс-службе ДП региона.

По информации полиции, 23 преступления раскрыты, владельцам удалось вернуть свыше 80 домашних животных.

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Ключевые слова: Атырауская область,
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Автор:

А. Соколов

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