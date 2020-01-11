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Атырауские полицейские спасли троих детей из задымленного дома

11 Января 2020 15:37
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Атырауские полицейские спасли троих детей из задымленного дома

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В посёлке Аккистау Атырауской области полицейские предотвратили распространение огня в доме и вывели троих детей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«В момент возгорания газового котла в частном доме находились трое детей в возрасте 15, 7 и 6 лет. Взрослых в доме не было - они уехали на похороны родственника. После поступления вызова о пожаре инспекторы патрульной полиции Галымжан Науанов и Бекжан Мураткалиев поспешили на помощь», - рассказали в пресс-службе ДП полиции.

Возгорание возникло в газовой трубе котельной, которая находилась в пристройке. В дом повалил едкий дым. Не мешкая, полицейские зашли и разбудили 6-летнюю девочку, которая на тот момент спала. Вывели всех троих детей в безопасное место.

«На днях департамент полиции выдал нам универсальный спасательный комплект, вот он и пригодился. Распаковали, взяли огнетушитель и прямиком направились к локации открытого огня. Соседи добыли ведра, пытались потушить огонь своими силами, но пламя уже разгорелось. Мы направили струю огнетушителя и смогли потушить огонь», - рассказал Галымжан Науанов.

Мама троих детей сердечно поблагодарила полицейских в соцсетях за проделанную работу.


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Ключевые слова: Атырауская область,
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Автор:

А. Соколов

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