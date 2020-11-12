Атырауские полицейские проводят онлайн-встречи с родителями студентов
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Полицейские Атырау проводят онлайн-встречи с родителями студентов, передаёт корреспондент МИА «КАЗИНФОРМ».
«Инспектор ювенальной полиции старший лейтенант Набрызгай Суюндиков провел онлайн-встречу с родителями студентов 1-3 курсов «Колледжа транспорта и коммуникаций». Родительское собрание на тему «Семья - начало воспитания» прошло в режиме ZOOM-конференции. Полицейские Атырау проводят подобные встречи, чтобы наладить и укрепить связи с родителями студентов колледжей, а также напомнить им, какую большую ответственность они несут за воспитание своих детей. Карантин вносит свои коррективы в нашу жизнь. Молодежь больше времени проводит возле экранов своих компьютеров и в телефонах, но и в интернете несовершеннолетних поджидают опасности»,- рассказали в пресс-службе ДП региона.
По информации ведомства, в связи с карантинными ограничениями, в 2020-2021 учебном году разъяснительная работа с информацией об учебно – воспитательной, производственной деятельности была проведена в дистанционном формате. Полицейские в онлайн-формате рассказали о вопросах защиты личной безопасности студентов, безопасного использования Интернета, здоровья подростков и профилактике негативных ситуаций во время карантина.
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