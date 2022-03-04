АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Қару» атырауские полицейские изъяли 24 единицы незаконно хранившегося оружия, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В период оперативно-профилактического мероприятия «Қару», начатого 7 февраля, сотрудниками полиции проведено 148 рейдовых и 219 проверок с целью выявления фактов незаконного хранения оружия и боеприпасов на пастбищных участках, в крестьянских, фермерских и охотничьих хозяйствах. В результате изъято 24 единицы незаконно хранившегося оружия. В том числе 15 - гладкоствольного, 9 - травматических пистолетов.

По статье 287 УК Республики Казахстан (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) зарегистрировано 8 уголовных дел.

Кроме того, 11 граждан привлечены к административной ответственности.

Кроме того, во время проведения ОПМ «Қару» была организована проверка по адресам проживания 4540 владельцев гражданского огнестрельного оружия, состоящего на учете в органах внутренних дел. Было выявлено 163 административных правонарушения. По статье 484 КоАП РК наказан 131 человек, по ст. 486 КоАП РК -32 человека.