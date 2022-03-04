РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:30, 04 Март 2022 | GMT +6

    Атырауские полицейские изъяли 24 единицы незаконно хранившегося оружия

    None
    None
    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Қару» атырауские полицейские изъяли 24 единицы незаконно хранившегося оружия, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В период оперативно-профилактического мероприятия «Қару», начатого 7 февраля, сотрудниками полиции проведено 148 рейдовых и 219 проверок с целью выявления фактов незаконного хранения оружия и боеприпасов на пастбищных участках, в крестьянских, фермерских и охотничьих хозяйствах. В результате изъято 24 единицы незаконно хранившегося оружия. В том числе 15 - гладкоствольного, 9 - травматических пистолетов.

    По статье 287 УК Республики Казахстан (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) зарегистрировано 8 уголовных дел.

    Кроме того, 11 граждан привлечены к административной ответственности.

    Кроме того, во время проведения ОПМ «Қару» была организована проверка по адресам проживания 4540 владельцев гражданского огнестрельного оружия, состоящего на учете в органах внутренних дел. Было выявлено 163 административных правонарушения. По статье 484 КоАП РК наказан 131 человек, по ст. 486 КоАП РК -32 человека.

    Теги:
    МВД РК Атырауская область Регионы Казахстана Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 12:11
    Кадровые назначения в Казахстане за неделю
    Сегодня, 11:42
    Опасные женские привычки, о которых стоит забыть, чтобы быстро не состариться
    Сегодня, 11:24
    «Канело» в третий раз защитил звание абсолютного чемпиона мира
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!