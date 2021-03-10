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    21:50, 09 Март 2021 | GMT +6

    Атырауские педагоги вакцинированы первым компонентом «Спутник V»

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау началась вакцинация педагогов первым компонентом вакцины «Спутник V», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В числе первых, кто получил прививку - заместитель руководителя управления образования Атырауской области Айнагуль Дуйсекенова, директор средней школы №16 имени Ж. Каражигитова города Атырау Алмабек Абдолов, директор средней школы-лицея № 20 имени Пушкина Гульнар Кожахметова, заместитель директора IT школы-лицея Айгуль Сеитова.

    «Один из бесспорно лучших способов защиты и профилактики от любой инфекции - это вакцинация. После прививки можно ходить без опасений за свое здоровье и за здоровье тех, с кем общаешься», - пояснила заместитель руководителя областного управления образования Айнагуль Дуйсекенова.

    Директор средней школы № 16 имени Ж. Каражигитова города Атырау Алмабек Абдолов рассказал, что процесс вакцинации занял 30 минут.

    «Никаких побочных эффектов от вакцины я не ощутил, поэтому могу с уверенностью сказать, что бояться прививки не стоит», - поделился впечатлениями Алмабек Абдолов.

    В Атырауской области в сфере образования трудятся более 11 тысяч человек. В настоящее время в регион поступили первые 2 тыс доз вакцины, предназначенных для педагогов.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Вакцинация Образование
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