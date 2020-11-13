Атырауские медучреждения готовы к возможной второй волне коронавируса - аким

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Медучреждения Атырауской области готовы к возможной второй волне коронавируса. Об этом глава региона Махамбет Досмухамбетов сообщил на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По словам акима, ситуация по КВИ в регионе стабильная. На треть сократился дефицит кадров. 93 молодых специалиста привлекли к работе. 35 из них отправили в районы. Всем медработникам выплачены надбавки за работу на передовой. Сумма превысила 2 млрд. тенге.

«В сфере здравоохранения ведётся масштабная работа по укреплению материально-технической базы. В текущем году завершено строительство 7 объектов. Наполняемость инфекционных коек составляет 8,1%, на лечении находятся 46 больных, из них 2 - в реанимации. В рамках подготовки ко второй волне COVID-19 по области подготовлено 12 стационаров на 2080 койко-мест, в том числе 120 реанимационных. Завершилось строительство модульной инфекционной больницы на 200 коек в Атырау. До конца года планируется завершение строительства модульного стационара на 200 коек в городе Кульсары Жылыойского района», - проинформировал глава региона.

Что касается техобеспечения, в области имеются 4 аппарата МРТ, 12 аппаратов компьютерной томографии, 27 рентген аппаратов, 668 кислородных концентраторов, 256 аппаратов ИВЛ до конца года пополнят ещё 51 единицей. На 100% обеспечены каретами скорой медицинской помощи. 5 мобильных диагностических медицинских комплексов курсируют отдалённые района. К слову, по подсчётам экспертов, каждый второй прошёл ПЦР-тестирование.