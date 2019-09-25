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Атырауские каратисты достойно выступили  на турнире в Иране

25 Сентября 2019 01:21
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Атырауские каратисты достойно выступили  на турнире в Иране

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Атырауские спортсмены защитили честь региона на турнире в Иране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В Исламской республике Иран завершился международный турнир «Urmia Open» по каратэ. Спортсмен из Атырау Абилмансур Батыргали, призер юношеских Олимпийских игр, завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 67 кг. Абилмансур одержал победу над спортсменами из Азербайджана и Армении, Ирана и Узбекистана, а в полуфинале уступил иранскому участнику соревнований. Нурсултан Калиев выиграл шесть встреч в весовой категории до 61 кг. среди подростков от 16 до 17 лет. Он победил трех иранских спортсменов и спортсменов из Турции и Азербайджана на отборочных раундах и одержал победу над иранцем», - сообщает пресс-служба акима города Атырау.




Оба атырауских спортсмена будут представлять Казахстан на чемпионате мира.

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Ключевые слова: Атырауская область, Спорт,
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Автор:

А. Соколов

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