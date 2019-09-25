Атырауские каратисты достойно выступили на турнире в Иране

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Атырауские спортсмены защитили честь региона на турнире в Иране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Исламской республике Иран завершился международный турнир «Urmia Open» по каратэ. Спортсмен из Атырау Абилмансур Батыргали, призер юношеских Олимпийских игр, завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 67 кг. Абилмансур одержал победу над спортсменами из Азербайджана и Армении, Ирана и Узбекистана, а в полуфинале уступил иранскому участнику соревнований. Нурсултан Калиев выиграл шесть встреч в весовой категории до 61 кг. среди подростков от 16 до 17 лет. Он победил трех иранских спортсменов и спортсменов из Турции и Азербайджана на отборочных раундах и одержал победу над иранцем», - сообщает пресс-служба акима города Атырау.













Оба атырауских спортсмена будут представлять Казахстан на чемпионате мира.