15 Октября 2022, 20:51

Атырауские чиновники пересели на инвалидные коляски

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау чиновники побывали на ряде объектов, где проверили удобство пандусов, пересев на инвалидные коляски, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рейде приняли участие сотрудники управления координации занятости и социальных программ Атырауской области, департамента труда и социальной защиты населения и управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог области. Рейд проводился совместно с мониторинговой группой, а также общественниками.

Проверка началась с железнодорожного вокзала. В ходе рейда руководитель областного управления координации занятости и социальных программ Азамат Мамбетов сел на коляску с ручным приводом и проехал до перрона.

«Действительно, здесь нет возможности свободно передвигаться тем, кто прикован к коляске. Нет пандуса, который позволил бы попасть на второй этаж и дальше на первый путь перрона. Для этого лицам с инвалидностью приходится объезжать перрон снаружи. Однако и внешний пандус не соответствует стандарту, подъездная дорога к перрону тоже изношена. У человека, который будет управлять коляской, устанут руки. Мы создали специальную мониторинговую группу, наша задача - создать комфортную среду для инвалидов», - сказал Азамат Мамбетов.

По словам руководителя управления, до этого руководству вокзала уже неоднократно выдавались предупреждения и налагались штрафы.

Далее мониторинговая группа направилась на автовокзал. По словам его руководителя, пандус для инвалидов здесь планируется построить до обочины дороги. Также заказаны тактильные дорожки для незрячих. Поэтому у людей с ограниченными возможностями не будет дискомфорта в передвижении.

Как убедились участники рейда, в международном аэропорту Атырау проблемы полностью устранены. Ранее туалет в аэропорту был неудобен для человека на коляске.