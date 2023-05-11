Атырауские артисты примут участие в праздновании 800-летия Султана Бейбарса  в Египте

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В честь 800-летия Султана Бейбарса, являющегося выходцем с территории современного Казахстана, в августе Египет посетит делегация из Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с 800-летием Султана Бейбарса в июне пройдут дни культуры Казахстана в Египте. Атырауская область – родина Султана Бейбарса, он здесь родился. Поэтому в продолжение дней культуры в августе будет организован визит делегации из Атырауской области в Египет. Наряду с деятелями культуры там будут и атырауские чемпионы мира по различным видам спорта, чтобы Атырауская область смогла представить достойных потомков Бейбарса», – сообщили в областном управлении культуры, развития языков и архивного дела региона.

Мамлюкский султан Египта и Сирии Бейбарс наиболее значительных успехов достиг в отражении агрессии Иранского ильханата и крестоносцев Запада. Является выдающимся полководцем Ближнего Востока, который получил в народе прозвище Абуль-Футух, то есть «Отец побед». Также известен как Бейбарс I.

В Атырау Бейбарсу установлен памятник на площади перед областным акиматом, его именем назван проспект.