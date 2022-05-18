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    Атырауская область закупила через Продкорпорацию 408 тонн сахара

    18 Мая 2022, 21:13

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В настоящее время на складах области имеется необходимый запас товаров в объеме 690,6 тонны. 536 тонн продовольственных товаров находятся в пути, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе акима области, для сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары АО «СПК «Атырау» были предоставлены займы. Их направили на пополнение оборотных средств местных торговых сетей и товаропроизводителей овощной продукции.

    Для стабилизации цены на капусту заключен договор с крестьянским хозяйством из Туркестанской области в объеме 40 тонн. Для обеспечения региона сахаром закуплено через АО «Продкорпорация» 408 тонн сахара. Цены на сахар в супермаркетах составляют 349 – 359 тенге за 1 кг. «Сельскохозяйственные товары - картофель, лук, морковь, капуста - по оборотной схеме будут реализованы с 1 сентября и ранний картофель с июля»,- проинформировала пресс-служба областного акимата.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Акимат Экономика Цены и тарифы
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