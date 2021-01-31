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    22:21, 30 Январь 2021 | GMT +6

    Атырауская область по коронавирусу перешла в «желтую» зону

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области за прошедшие сутки коронавирусной инфекцией заболел 31 человек. Регион из «красной» зоны перешел в «желтую», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения области, из 31 вновь выявленного инфицированного 9 пациентов из города Атырау. В результате скрининга было выявлено 17 заболевших на месторождении Тенгиз. Из Жылыойского района - 1, Макатского - 1, Курмангазинского - 3 человека.

    Заболевание у 10 человек протекает с соответствующими симптомами. В настоящее время в домашних условиях получают лечение 312 пациентов, в областном инфекционном стационаре находятся 77 человек, в районных инфекционных стационарах - 32, в стационарах на Тенгизе - 770 человек.

    За минувшие сутки в регионе от коронавирусной инфекции выздоровели 200 человек. По темпам распространения коронавируса Атырауская область перешла в «желтую» зону.

    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Акимат Общество
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