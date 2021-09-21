АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Атырауская область перешла в «желтую» зону. В регионе наблюдается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявили 29 заболевших коронавирусной инфекцией. В городе Атырау подтверждено восемь новых случаев заражения Covid-19. В результате скрининга выявлено 15 заболевших на месторождении Тенгиз. В Курмангазинском районе подтверждено два случая, в Макатском районе выявлен один заболевший.

Заболевание у 11 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 18 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 209 человек.

В домашних условиях получают лечение 1 367 человек, в модульной больнице - 117, во второй областной больнице – 99 пациентов, во фтизиопульмонологическом центре - 26, в районных инфекционных стационарах - 89. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 87 человек.

По темпам распространения инфекции Атырауская область перешла в «желтую» зону.

